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22:04, 13 июля 2024Россия

ВСУ обстреляли еще пять населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Еще пять населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось сразу нескольким атакам БПЛА. В результате пострадал водитель легкового автомобиля. Он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, осколочным ранением мягких тканей головы.

Также в селе Муром Шебекинского городского округа дрон-камикадзе атаковал частный дом, в результате чего загорелась кровля. Гладков подчеркнул, что пожар был ликвидирован.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа в результате детонации дрона-камикадзе поврежден забор одного частного домовладения. Село Демидовка Краснояружского района подверглось обстрелу», — написал он. Губернатор добавил, что в селе Ясные Зори Белгородского района в результате прилета артиллерийского снаряда был поврежден социальный объект.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что в небе над Белгородской областью сбили украинский беспилотник. При этом в ведомстве не уточнили, в каком именно районе был замечен БПЛА и насколько далеко ему удалось проникнуть вглубь российского региона.

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      Марина Совина
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