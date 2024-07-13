Заслуженный пилот СССР озвучил новую версию крушения Superjet в Подмосковье

Заслуженный пилот СССР Шишкин: крушение Superjet произошло не из-за двигателя

Заслуженный пилот СССР и экс-руководитель Управления летной службы гражданской авиации Жорж Шишкин озвучил новую версию крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье. По его словам, он изначально усомнился в версии оперативных служб, пишет «Ридус».

Ранее сообщалось, что возможная причина трагедии с участием самолета — отказ двигателя воздушного судна.

«Однозначно, что отказ двигателя не может и не должен влиять на исход полета. Думаю, что основная причина проблемы — в электронном управлении», — высказал свое мнение Шишкин.

Напомним, накануне в Коломенском районе Подмосковья потерпел крушение самолет SSJ-100. Сообщалось, что на борту находилось только три члена экипажа и все они погибли. Полет был тестовым.

Ранее были опубликованы фотографии черных ящиков из самолета. Специалистам удалось извлечь информацию, несмотря на сильные механические повреждения. Также уточнялось, что Следственный комитет РФ сформировал оперативную группу после крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.