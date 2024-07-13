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17:14, 13 июля 2024Мир

В России прокомментировали заявление главы ГУР Буданова о попытках покушения на Путина

Климов: слова Буданова о покушении на Путина — публичное обсуждение убийства
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Высказывание руководителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — это публичное обсуждение убийства человека, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Если бы у них была возможность реализовать такое преступление, они бы это сделали, не задумываясь. Видимо, они такие возможности ищут. Вопрос в другом: почему они именно сейчас об этом публично говорят? Я не думаю, что они настолько наивны, чтобы таким образом запугать нашего главу государства. Очевидно, они кому-то какие-то вещи сигналят», — прокомментировал Климов.

Тут не очень понятно, конечно, кому какие [вещи они сигналят], но в любом случае речь идет о публичном обсуждении убийства человека

Андрей Климовзаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Также сенатор отметил, что заявление Буданова напоминает государственный терроризм, а именно запугивание путем угроз.

«Рассматривать это как угрозу вполне можно. Если все это суммировать с тем, о чем говорит [президент США Джо] Байден в адрес нашего главы государства, то не трудно догадаться, что такого рода риторика у них присутствует. А остальные выводы сделают наши специальные службы», — заключил он.

Ранее Буданов признался, что Киев организовывал покушения на президента России. «Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», — ответил глава ГУР на вопрос о том, совершал ли Киев покушения на президента России Владимира Путина.

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