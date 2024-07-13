На Украине рассказали о попытках покушения на Путина

Глава ГУР Буданов рассказал о попытках покушения на президента России

Руководитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался, что Киев организовывал покушения на президента России. Об этом Буданов заявил в интервью изданию NV.

«Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», — ответил глава ГУР на вопрос о том, совершал ли Киев покушения на президента России Владимира Путина.

Также Кирилл Буданов вспомнил рассказы своей бабушки, которая застала окончание эпохи Иосифа Сталина. По его словам, она говорила, что людям тогда казалось, что весь их мир рухнул.

В середине мая пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Песков подчеркнул, что Россия осуждает нападение на Фицо.