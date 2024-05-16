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07:34, 16 мая 2024Мир

В Кремле осудили покушение на премьера Словакии

Песков: Россия решительно осуждает нападение на Фицо и считает его неприемлемым

Фото: Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия», — подчеркнул он.

15 мая в Словакии совершили покушение на Фицо. Стрелявший прятался в толпе, которая пришла к зданию, где выступал премьер.

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      Марина Совина
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