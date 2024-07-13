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16:45, 13 июля 2024Мир

Зеленскому посоветовали не вступать в НАТО

Bloomberg: Орбан посоветовал Зеленскому не вступать в НАТО

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посоветовал Украине не вступать в НАТО. По данным агентства Bloomberg, заявление прозвучало в ходе саммита организации, проходившего с 9 по 11 июля в Вашингтоне.

«На пленарном заседании Орбан в присутствии Зеленского заявил, что Украине не стоит вступать в НАТО. Некоторые лидеры входящих в альянс стран пытались парировать это мнение, а один из них даже сказал, что собственная история Венгрии доказывает, что Украина должна быть в альянсе», — говорится в материале.

Издание отмечает, что ответная реакция была сугубо риторической. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро посчитал, что заявление подрывает доверие к начавшемуся 1 июля шестимесячному пребыванию Венгрии у руля ЕС. А глава МИД Германии Анналена Бербок назвала миротворческую миссию венгерского лидера «эгоистичным туром Орбана».

Тем временем перспективы вступления Украины в НАТО после прошедшего в Вашингтоне саммита организации не стали более ощутимыми. Об этом пишет издание Economist, авторы которого отметили нотки скептического отношения к Киеву даже со стороны ближайших партнеров.

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      Олег Давыдов
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