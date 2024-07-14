Байдена раскритиковали за реакцию на инцидент с Трампом в Пенсильвании

DC: Байден осудил стрельбу на митинге Трампа только через полтора часа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с осуждением стрельбы на митинге Дональда Трампа более чем через полтора часа после того, как она была устроена. На это обратил внимание новостной портал Daily Caller.

«Он [Байден] опубликовал заявление спустя 102 минуты после того, как в экс-президента стреляли», — выступили с критикой журналисты.

Портал также подчеркнул, что Байден во время выступления не назвал произошедшее покушением и подчеркнул, что требуется дополнительная информация по поводу случившегося.

В Дональда Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

Ранее Джо Байден заявил, что с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом все в порядке. Он также уточнил, что стрельба на митинге будет тщательным образом расследована.

