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05:29, 14 июля 2024Мир

Байдена раскритиковали за реакцию на инцидент с Трампом в Пенсильвании

DC: Байден осудил стрельбу на митинге Трампа только через полтора часа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / POOL / Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с осуждением стрельбы на митинге Дональда Трампа более чем через полтора часа после того, как она была устроена. На это обратил внимание новостной портал Daily Caller.

«Он [Байден] опубликовал заявление спустя 102 минуты после того, как в экс-президента стреляли», — выступили с критикой журналисты.

Портал также подчеркнул, что Байден во время выступления не назвал произошедшее покушением и подчеркнул, что требуется дополнительная информация по поводу случившегося.

В Дональда Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

Ранее Джо Байден заявил, что с кандидатом на пост главы государства Дональдом Трампом все в порядке. Он также уточнил, что стрельба на митинге будет тщательным образом расследована.

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      Марина Совина
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