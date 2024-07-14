Бывший работник детского магазина украл десятки кукол на 250 тысяч рублей

В Петербурге задержали вора, укравшего из магазина десятки кукол

В Санкт-Петербурге задержали россиянина, обвиняемого в краже в крупном размере. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, некоторое время назад сотрудники торговавшего товарами для детей магазина в ходе инвентаризации недосчитались нескольких десятков кукол. Изучив записи с камер видеонаблюдения, было установлено, что вор — бывший сотрудник торговой точки, который вместе с грузчиком вынес со склада товар. Полиция вычислила местонахождение 29-летнего вора и задержала его.

После допроса подозреваемый был отпущен под обязательство о явке. Кукольному вору грозит до шести лет колонии.

17 января сообщалось, что экс-кандидат в мэры Красногорска украл из магазина секс-игрушки на 600 тысяч рублей.

