ХАМАС опровергло информацию о прекращение переговоров с Израилем

В ХАМАС опровергли одностороннее прекращение переговоров с Израилем

Палестинское движение ХАМАС опровергло информацию о прекращении непрямых переговоров с Израилем по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает ТАСС.

Официальный представитель движения Иззат ар-Ришк заявил, что информация о решении прекратить переговоры в ответ на атаку израильских сил близ Хан-Юниса не имеет под собой никаких оснований. Он назвал публикацию попыткой эскалации со стороны Биньямина Нетаньяху для блокировки достижения договоренностей, которые бы «могли остановить агрессию против палестинского народа».

14 июля французское Agence France-Presse со ссылкой на высокопоставленного представителя ХАМАС заявило, что движение прекращает переговоры по урегулированию конфликта из-за израильской позиции. Представители движения проинформировали посредников о решением прекратить переговоры из-за несерьезного отношения к ним представителей Израиля и массовых убийств гражданских.

В этот же день премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа закончится только после поражения ХАМАС, в том числе после уничтожения военного и политического потенциала группировки.