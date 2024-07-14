Нетаньяху назвал условия прекращения боевых действий в Газе

Нетаньяху: война в секторе Газа закончится после поражения ХАМАС

Война в секторе Газа закончится только после поражения ХАМАС, в том числе уничтожения военного и политического потенциала группировки. Такие условия назвал премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху, его слова приводит издание Ynet.

«Война закончится только тогда, когда мы достигнем всех ее целей, ни минутой ранее. Победа будет достигнута, когда мы уничтожим политический и военный потенциал ХАМАС, когда мы вернем наших похищенных домой», — сказал Нетаньяху.

Ранее в ХАМАС заявили, что утверждения Израиля о покушении на лидера боевого крыла группировки Мухаммеда ад-Дейфа являются ложными. В ХАМАС подчеркнули, что подобными заявлениями власти Израиля пытаются скрыть масштабы «ужасающей резни».

Позднее Нетаньяху заявил, что Израиль на данный момент не располагает подтверждением гибели лидера военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа. «Нет еще точной уверенности в том, что они уничтожены, но я хочу гарантировать вам, что так или иначе мы доберемся до всего руководства ХАМАС», — сказал он.