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11:11, 14 июля 2024Бывший СССР

МВД Белоруссии пресекло мероприятие неонацистов

МВД Белоруссии пресекло мероприятие неонацистов в Пинском районе

Фото: All best fitness is here / Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Брестского областного управления ГУБОПиК МВД пресекли в Белоруссии мероприятие неонацистов. Об этом сообщает пресс-служба министерства в своем Telegram-канале.

Мероприятие планировалось в Пинском районе под видом концерта. После проверки поступившей информации были установлены личности 56 человек. Среди них — жители Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца. Уточняется, что некоторые из них причастны к экстремистской деятельности, а также массовым беспорядкам, которые происходили в 2020 году. Кроме того, задержаны родственники участников боевых действий в Украине.

В настоящее время привлечены к административной ответственности 11 человек за распространение нацистской символики и экстремистских материалов. Также наказания ожидают 42-летний и 41-летний жители Пинского района за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

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      Мария Винар
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