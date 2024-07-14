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10:18, 14 июля 2024Россия

На Крымском мосту образовалась очередь из 720 машин

На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 720 машин

Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

На Крымском мосту образовалась длинная очередь из машин. Об этом сообщает Telegram-канал мониторинга ситуации на транспортном переходе.

Со стороны Тамани находится 720 автомобилей. Время ожидания около трех часов. «Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — уточнили в сообщении.

12 июля стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту на 40 минут. Тогда со стороны Керчи очередь на проезд состояла из 341 машины, время ожидания превышало час.

С начала месяца в Крыму дважды объявляли воздушную тревогу. Из-за этого морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал работу, а движение по Крымскому мосту перекрывали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что тогда авиация уничтожала в акватории воздушные цели.

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      Мария Винар
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