На Крымском мосту образовалась очередь из 720 машин

На Крымском мосту со стороны Тамани образовалась очередь из 720 машин

На Крымском мосту образовалась длинная очередь из машин. Об этом сообщает Telegram-канал мониторинга ситуации на транспортном переходе.

Со стороны Тамани находится 720 автомобилей. Время ожидания около трех часов. «Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет», — уточнили в сообщении.

12 июля стало известно о перекрытии движения по Крымскому мосту на 40 минут. Тогда со стороны Керчи очередь на проезд состояла из 341 машины, время ожидания превышало час.

С начала месяца в Крыму дважды объявляли воздушную тревогу. Из-за этого морской и наземный пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал работу, а движение по Крымскому мосту перекрывали. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнял, что тогда авиация уничтожала в акватории воздушные цели.