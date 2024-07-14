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23:19, 14 июля 2024Мир

На Западе допустили унижение и тревожные последствия для США из-за передачи Украине F-16

Аналитик Фенуик: захват истребителей F-16 Россией будет унижением для Запада

Фото: Globallookpress.com

Западный аналитик Галлагер Фенуик в эфире телеканала LCI допустил два последствия после передачи Киеву американских истребителей F-16.

«Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением», — сказал эксперт.

Вторым последствием, более конкретным и тревожным, Фенуик считает попадание самолетов в руки российских экспертов, даже после того, как их собьют. Специалисты смогут изучить их работу, посмотреть, как работают приборы.

Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что истребители F-16, которые планируется передать украинской армии, не смогут выжить в подконтрольном России воздушном пространстве.

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      Марина Совина
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