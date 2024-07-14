На Западе допустили унижение и тревожные последствия для США из-за передачи Украине F-16

Западный аналитик Галлагер Фенуик в эфире телеканала LCI допустил два последствия после передачи Киеву американских истребителей F-16.
«Первое — демонстрация их на Красной площади потенциально будет унижением», — сказал эксперт.
Вторым последствием, более конкретным и тревожным, Фенуик считает попадание самолетов в руки российских экспертов, даже после того, как их собьют. Специалисты смогут изучить их работу, посмотреть, как работают приборы.
Ранее обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что истребители F-16, которые планируется передать украинской армии, не смогут выжить в подконтрольном России воздушном пространстве.