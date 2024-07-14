На Западе назвали риторику Байдена причиной стрельбы на митинге Трампа

Сенатор Ди Вэнс счел риторику Байдена причиной стрельбы на митинге Трампа

Сенатор Джей Ди Вэнс обвинил команду главы США Джо Байдена в случившемся на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. По мнению республиканца, к стрельбе привела риторика кампании по переизбранию демократа, написал он в соцсети X.

«Сегодняшний день — это не просто какой-то отдельный инцидент. Центральная предпосылка кампании Байдена в том, что президент Дональд Трамп — авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой», — отметил он.

Ди Вэнс счел подобную риторику причиной покушения на Дональда Трампа. Напомним, сенатор Джей Ди Вэнс, по информации американских СМИ, может стать кандидатом в вице-президенты.

В Дональда Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу же отвезли в медицинское учреждение.

При этом действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу покушением на Трампа. Глава Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Ранее стало известно, что комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на бывшего американского лидера.