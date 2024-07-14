В Конгрессе США начали расследование о покушении на Трампа

Комитет Палаты представителей США начал расследование о покушении на Трампа

Комитет Палаты представителей США по надзору и подотчетности начал расследование о покушении на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Письмо главы комитета Джеймса Комера опубликовано в социальной сети Х.

Отмечается, что слушания по делу назначены на 22 июля. Письмо адресовано главе Секретной службы США Кимберли Читл.

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Глава Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.