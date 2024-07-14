Названа категория россиян с самой скромной пенсией

Доцент Мирзабалаева призвала улучшать культуру пенсионных накоплений

Чем больше гражданин проработал без официального трудового стажа и чем ниже у него была заработная плата, тем меньше будет размер пенсии. Об этом рассказала доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева в интервью агентству «Прайм».

По словам специалиста, это касается и тех, кто не использовал схемы добровольных пенсионных накоплений, имеет мало пенсионных баллов и не предоставил документы о неучтенном трудовом стаже.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб раскрыла россиянам размер пенсии в 2024 году при средней зарплате в 75 тысяч рублей.

15 июня доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова рассказала, какие категории граждан затронет рост пенсий с 1 июля.

