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23:42, 14 июля 2024Россия

Охранник базы отдыха пострадал во время пожара под Новороссийском

МЧС: один человек пострадал во время пожара в Краснодарском крае

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В МЧС сообщили, что во время лесного пожара под Новороссийском пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, охранник базы отдыха «Голубая волна» в Краснодарском крае получил ожоги двух предплечий. На турбазе огонь уничтожил шесть построек.

К тушению привлечены спасатели, пожарные, казаки, волонтеры — всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды.

В Краснодарском крае между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш».

С баз отдыха уже эвакуировали сотни человек, включая детей.

Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара в районе Абрау-Дюрсо.

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      Марина Совина
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