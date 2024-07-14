Охранник базы отдыха пострадал во время пожара под Новороссийском

МЧС: один человек пострадал во время пожара в Краснодарском крае

В МЧС сообщили, что во время лесного пожара под Новороссийском пострадал один человек, он отказался от госпитализации.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, охранник базы отдыха «Голубая волна» в Краснодарском крае получил ожоги двух предплечий. На турбазе огонь уничтожил шесть построек.

К тушению привлечены спасатели, пожарные, казаки, волонтеры — всего более 250 человек. Задействовано 76 единиц техники, применяют авиацию. Вертолетами уже сброшено 75 тонн воды.

В Краснодарском крае между Анапой и Абрау-Дюрсо возник мощный лесной пожар, огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш».

С баз отдыха уже эвакуировали сотни человек, включая детей.

Власти Новороссийска попросили помощи добровольцев в тушении пожара в районе Абрау-Дюрсо.

