Сотни человек эвакуировали из зоны лесного пожара в Краснодарском крае

SHOT: из зоны лесного пожара в Краснодарском крае эвакуировали 70 детей

Сотни человек, включая детей, эвакуировали из зоны лесного пожара в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что пламя охватило 28 гектаров между Анапой и Абрау-Дюрсо. Также огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш» и уничтожил шесть домов на анапской турбазе «Голубая волна».

При этом, по данным источника, с места пожара эвакуировали 500 человек, 70 из них — дети.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске из-за лесных пожаров был введен режим чрезвычайной ситуации. С возгоранием борются 46 сотрудников пожарно-спасательных частей, 12 единиц спецтехники, 45 добровольных пожарных дружин и волонтеров и 6 единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика направлено по расчету лесопожарного центра.