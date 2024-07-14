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16:25, 14 июля 2024Россия

В российском регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

С баз отдыха под Новороссийском эвакуируют 200 туристов из-за лесного пожара
СюжетЛесные пожары:

Фото: Денис Бочаров / news.ru / Globallookpress.com

В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за лесных пожаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По словам градоначальника, площадь пожара в поселке Дюрсо возросла до 22 гектаров. Сейчас в ликвидации возгораний в российском регионе задействованы: 46 сотрудников пожарно-спасательных частей и 12 единиц спецтехники, 45 ДПД и волонтеров, а также 6 единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика переданы два расчета лесопожарного центра.

Для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха «Моряк» и «Романтик» подготовлены автобусы — с окружающих баз отдыха уже вывезли 130 детей, добавил Кравченко.

«В 13:50 прибыл пожарный расчет из Анапы, в 13:57 прибыл вертолет из Геленджика. В 13:57 пожарный вертолет начал тушение на горной местности. Дополнительно прибыло два пожарных расчета из города Анапы. В тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет», — написал он.

Ранее мэр Новороссийска сообщил, что из-за лесного пожара в района хутора Дюрсо эвакуировали около 500 человек и 30 автомобилей. Возгорание в районе базы отдыха «Романтик» началось около полудня, после чего огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат» из-за сильного ветра.

Из-за горящей травы в Нижегородской области задержали два пригородных поезда и два поезда дальнего следования. По предварительным данным, возгорание травы произошло в полосе отвода железной дороги на перегоне между станциями Зименки и Разъезд. Это изменило расписание четырех поездов.

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      Вячеслав Агапов
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