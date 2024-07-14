Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:54, 14 июля 2024Мир

Опубликовано первое видео с Трампом после покушения

Помощница Трампа опубликовала первое видео с политиком после покушения
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid/Reuters

Заместитель начальника коммуникаций Дональда Трампа Марго Мартин опубликовала в X первое видео с политиком после покушения.

«Сильный и выносливый. Он никогда не перестанет бороться за Америку», — подписала ролик помощница бывшего президента.

На видео показано, как Трамп самостоятельно спускается с трапа самолета в аэропорту Ньюарк Либерти (штат Нью-Джерси). Предполагается, что бывший президент проведет ночь на территории своего гольф-клуба на территории штата. Трампа сопровождают вооруженные автоматическим оружием охранники.

Вечером 13 июля бывший президент США пережил покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания).

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп прокомментировал покушение на него. Как в мире отреагировали на происшествие?

      НАТО сообщили тревожные новости о возможной войне с Россией

      Сборная Уругвая стала бронзовым призером Кубка Америки

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Белоруссия заявила об отводе войск от границы с Украиной

      Появились подробности покушения на Трампа

      Опубликовано первое видео с Трампом после покушения

      Раскрыто состояние пострадавших на митинге Трампа

      В ФБР удивились числу выстрелов на митинге Трампа

      ФБР заявило об отсутствии информации о подготовке покушения на Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше