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10:33, 14 июля 2024Мир

Переживший покушение премьер Словакии прокомментировал нападение на Трампа

Премьер Словакии Фицо: сценарий покушения на Трампа выполнен как под копирку
СюжетСтрельба в США
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Robert Fico via Facebook / Reuters

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал нападение на бывшего президента США и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа. Об этом он высказался на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо отметил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока «какой-то бедняга» не берется за оружие. По словам премьера Словакии, сценарий стрельбы в США «под копирку», как в его стране.

Политик предположил, что далее можно ждать заявлений «о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Ранее обозреватель венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер допустил, что за нападениями на Фицо и Трампа могут стоять «одни и те же люди». По его словам, прошло слишком мало времени и имеется мало информации, чтобы понять, кто стоит за покушением на Трампа, но можно предположить, что к преступлению причастны сторонники Украины и агрессивной позиции НАТО.

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      Варвара Кошечкина
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