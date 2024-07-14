Премьер Словакии Фицо: сценарий покушения на Трампа выполнен как под копирку

Переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал нападение на бывшего президента США и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа. Об этом он высказался на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фицо отметил, что политические оппоненты Трампа подстрекают общество, пока «какой-то бедняга» не берется за оружие. По словам премьера Словакии, сценарий стрельбы в США «под копирку», как в его стране.

Политик предположил, что далее можно ждать заявлений «о необходимости примирения, спокойствия и прощения».

Ранее обозреватель венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер допустил, что за нападениями на Фицо и Трампа могут стоять «одни и те же люди». По его словам, прошло слишком мало времени и имеется мало информации, чтобы понять, кто стоит за покушением на Трампа, но можно предположить, что к преступлению причастны сторонники Украины и агрессивной позиции НАТО.