В Венесуэле назвали возможную причину покушения на Трампа

ТАСС: покушение на Трампа, вероятно, связано с его позицией по Украине и НАТО

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, вероятно, связано с его позицией по Украине и Североатлантическому альянсу (НАТО). Возможную причину нападения назвал обозреватель венесуэльской газеты Ultimas Noticias Хуан Мигель Диас Феррер в беседе с ТАСС.

«Прошло слишком мало времени и имеется мало информации, чтобы понять, кто стоит за покушением на бывшего президента США Дональда Трампа, но, отвечая на классический вопрос кому это выгодно, можно предположить, что к преступлению причастны сторонники Украины и агрессивной позиции НАТО», — сказал Феррер.

Он связал произошедшее с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. По мнению обозревателя, за этими двумя нападениями могут стоять «одни и те же люди».

В Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания). Сам политик получил ранение уха, с митинга его сразу отвезли в медицинское учреждение. Стрелок был убит сотрудниками Секретной службы.

Действующий президент США Джо Байден заявил, что пока не может назвать стрельбу в Трампа покушением на него. Хозяин Белого дома отметил, что произошедшее должно быть тщательно расследовано.

Как подсчитал новостной портал Daily Caller, первая реакция Байдена на стрельбу в Трампа последовала только через полтора часа после произошедшего.

