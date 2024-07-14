Появились кадры с ударом авиабомбы ФАБ-3000 по позициям ВСУ

Минобороны опубликовало видео применения авиабомбы ФАБ-3000 в зоне спецоперации

Минобороны опубликовало видео применения ФАБ-3000 по позициям ВСУ в зоне спецоперации. Кадры с применением авиабомбы появились в официальном аккаунте ведомства.

В Минобороны поделились съемкой проверки снаряда перед запуском экипажем Су-34. Также на видео попал полет самолета и момент применения планирующей бомбы и поражения пункта временной дислокации украинских войск. Как отмечают в ведомстве, пункт дислокации противника находился в зоне ответственности северной группировки ВС РФ.

«ФАБ-3000 способна поражать очень укрепленные цели — долговременные сооружения, углубленные командные пункты. С боевой мощью данной бомбы нельзя не считаться. Сложно представить такую цель, которую бы нельзя было поразить авиабомбой такой номинальной массы», — рассказал российский летчик.

В России возобновили массовое производство бомбы ФАБ-3000 в начале 2024 года. Боеприпас в модификации М54 весит больше 3 тонн и содержит 1,2 тонны взрывчатого вещества. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской «Азовстали», а новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.