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04:57, 22 марта 2024Наука и техника

Военный эксперт рассказал о применении ФАБ-3000

Аналитик Леонков: ФАБ-3000 можно применять для штурмов особо укрепленных районов

Фото: Минобороны России / РИА Новости

Трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 можно будет применять для штурмов особо укрепленных районов типа мариупольской «Азовстали», а новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие. Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, производство бомб не велось с советских времен, а возобновлено оно будет с использованием современных технологий. При использовании в совокупности с баллистическими вычислителями сброса ФАБ-3000 превратится в «высокоточный боеприпас, который будет точно укладываться в цель с минимальным круговым вероятностным отклонением», отметил аналитик.

Кроме того, если ФАБ-3000 оснастить универсальным модулем планирования и коррекции, бомбу можно будет сбрасывать с такого расстояния, которое позволит самолету-носителю не входить в зону поражения противовоздушной обороны (ПВО) противника, добавил Леонков.

Ранее Минобороны России сообщило, что в РФ наладили массовое производство трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Их выпуск в новом объеме запустили с февраля 2024 года. Выпуск авиабомб идет на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, куда на днях прибыл министр обороны России Сергей Шойгу, проинспектировавший производство.

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      Марина Совина
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