В Часовом Яре при штурме жилого дома боец ВДВ взял в плен четырех солдат ВСУ

Военнослужащий 98-й дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) взял в плен четырех солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в жилом доме в Часовом Яре. Об этом сообщает ТАСС.

Штурм начался в пять часов утра. «Четыре подъезда забрали, а в пятый не можем пройти. Начали стену взрывать. Семь часов мы ее взрывали, пробили, а там пулеметчик», — посетовал он.

После недолгих размышлений военнослужащий и его группа решили попасть в подъезд через балкон, который пострадал от прилетов FPV-дронов. Вытолкнул дверь, боец зашел внутрь и открыл стрельбу. По его словам, там находилось 12 человек. Шесть из них сбежали, двое были ликвидированы, а четыре — взяты в плен.

Ранее бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организацией) Евгений Дикий рассказал о судьбоносном значении Часового Яра.