Экс-командир «Айдара» Дикий рассказал о судьбоносном значении Часового Яра

В Часовом Яру решается судьба четырех крупных городов — Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска. Об этом заявил бывший командир батальона «Айдар» (запрещенная в России, признанная террористической организация) Евгений Дикий в интервью Radio NV.

По его словам, прифронтовые агломерации легко «расстреливаются» из Часового Яра, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) упорно отстаивают этот город.

Если ВСУ будут вынуждены отступить из Часового Яра, им придется эвакуировать десятки тысяч жителей прифронтовых городов. При этом в каждом из них уже готовы укрепления для долговременной обороны.

Ранее Дикий сравнил ситуацию под Торецком с тушением пожара. По его словам, при ротации ВСУ была допущена ошибка, из-за которой армия России смогла продвинуться вперед.

