Экс-командир «Айдара» Дикий сравнил ситуацию под Торецком с тушением пожара

Ситуация под Торецком для Вооруженных сил Украины (ВСУ) напоминает тушение пожара. Об этом заявил бывший командир националистического батальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Дикий в интервью Radio NV.

Дикий прокомментировал темпы продвижения Вооруженных сил (ВС) России в районе Торецка. Экс-командир «Айдара» сравнил ситуацию с тушением пожара из-за переброски в район всех имеющихся резервов ВСУ.

«Понятно, что был какой-то прокол с нашей стороны», — заявил бывший офицер ВСУ. Он допустил вероятность ошибки при ротации двух украинских бригад, что привело к прорыву ВС России. Дикий добавил, что успех российских военных на этом направлении приведет к ухудшению ситуации для Киева под Часовым Яром.

Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал о продвижении ВС России под Торецком. Он также отметил повышение интенсивности боев и продвижение российских военных на различных участках фронта, включая районы Купянска и Угледара.