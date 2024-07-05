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14:12, 5 июля 2024Бывший СССР

Украинский генерал рассказал о продвижении российских войск под Торецком

Экс-замначальника генштаба ВСУ: российские военные продвинулись под Торецком

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись под Торецком в Донецкой народной республике. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью NV.

«Они использовали, можно здесь по-разному оценивать, ротационный вопрос. Так или иначе продвинулись активно на торецком направлении и подошли уже непосредственно к самому городу и бои завязались на окраинах», — рассказал он.

Романенко добавил, что украинские военные отступают в Часовом Яре под действием массированных ударов российской артиллерии и из-за недоукомплектованности подразделений. Он также отметил повышение интенсивности боев и продвижение ВС России на различных участках фронта, включая районы Купянска и Угледара.

Ранее Министерство обороны России сообщало, что бойцы российской армии улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Торецка. Кроме того, по данным оборонного ведомства, военные Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Спорное и Новоалександровку.

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      Александр Курбатов
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