Ракеты ВСУ разрушили жилой дом в Донецке

ВСУ разрушили жилой дом в частном секторе Донецка в ходе ракетного обстрела

Жилой дом в частном секторе Донецка был полностью разрушен в результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), стрельба, предположительно, велась из вооружений западного образца. Об этом РИА Новости заявил представитель Следственного комитета (СК) России.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела полностью уничтожен частный жилой дом в жилом массиве района, где отсутствует вооружение и военная техника. Помимо этого, на месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО образца стран НАТО», — заявил представитель СК.

По данным следователей, на месте попадания ракеты были найдены ее сохранившиеся фрагменты с маркировкой.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками два населенных пункта в Донецкой народной республике. Атаки начались чуть раньше полудня по московскому времени и продолжались на протяжении двух часов. За это время несколько беспилотников сбросили над разными районами Горловки взрывоопасные предметы, а Владимировка была поражена дроном-камикадзе.