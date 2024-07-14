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19:56, 14 июля 2024Путешествия

Российские туристы оказались заблокированы на пляже Абрау-Дюрсо из-за пожара

Из-за пожара на пляже Абрау-Дюрсо оказались заблокированы туристы на машинах
СюжетЛесные пожары:

Кадр: Telegram-канал RT на русском

В Краснодарском крае из-за распространившегося огня туристы на машинах оказались заблокированы на пляже. Об этом в воскресенье, 14 июля, в своем Telegram-канале сообщает RT.

По данным канала, сильный ветер распространил огонь на площади в 51 гектар. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду, что осложняет пожаротушение. На пляже возле Абрау-Дюрсо заблокированы туристы, приехавшие на отдых на автомобилях.

Из зоны лесного пожара в Краснодарском крае уже эвакуировали сотни человек, включая детей. Огонь распространился на территорию анапского заповедника «Утриш».

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      Владимир Седов
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