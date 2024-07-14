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13:43, 14 июля 2024Мир

Российские военные взяли под контроль Урожайное

Минобороны: российские военные взяли под контроль Урожайное на территории ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россйиские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное на территории Донецкой народной республики (ДНР), сейчас там проводятся мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления украинской армии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой народной республики и осуществляют его зачистку и разминирование», — говорится в сообщении.

Также известно, что российские военные «успешно нанесли огневое поражение» соединениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад Вооруженных сил Украины и 128-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка.

Ранее сообщалось, что артиллеристы российской группировки «Запад» при помощи буксируемого орудия «Нона-К» одним ударом смогли уничтожить точку взлета и расчет БПЛА украинских войск в зоне спецоперации

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