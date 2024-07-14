Российские военные взяли под контроль Урожайное

Россйиские военные из группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Урожайное на территории Донецкой народной республики (ДНР), сейчас там проводятся мероприятия по разминированию местности и зачистке от остатков очагов сопротивления украинской армии. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий овладели населенным пунктом Урожайное Донецкой народной республики и осуществляют его зачистку и разминирование», — говорится в сообщении.
Также известно, что российские военные «успешно нанесли огневое поражение» соединениям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной, 1-й танковой бригад Вооруженных сил Украины и 128-й бригады теробороны в районе населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Великая Новоселка и Макаровка.
Ранее сообщалось, что артиллеристы российской группировки «Запад» при помощи буксируемого орудия «Нона-К» одним ударом смогли уничтожить точку взлета и расчет БПЛА украинских войск в зоне спецоперации