Российский летчик раскрыл детали просьбы украинских спецслужб угнать Ту-22М3

Летчик: Киев попросил командира Ту-22М3 катапультировать экипаж перед угоном

Российский летчик, которого украинские спецслужбы пытались завербовать, чтобы тот угнал за границу стратегический бомбардировщик Ту-22М3, в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» раскрыл детали просьбы, с которой к нему обратились. По его словам, перед угоном он должен был катапультировать остальных трех членов экипажа.

«Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить», — заявил летчик.

Он уточнил, что оперативная игра с украинскими спецслужбами началась с октября прошлого года, отметив, что его постоянно торопили с угоном самолета, не принимая во внимание технические особенности исполнения данного поручения.

Ранее стало известно, что украинская разведка намеревалась похитить российского летчика после угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, поэтому давала ему неправдоподобные обещания.