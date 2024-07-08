Российский летчик назвал неправдоподобными обещания за угон самолета на Украину

Украинская разведка обещала российскому летчику вывоз семьи после угона Ту-22М3

Украинская разведка намеревалась похитить российского летчика после угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3, поэтому давала ему неправдоподобные обещания. Об этом он заявил на видео ФСБ, передает РИА Новости.

По его словам, ему обещали переправить семью на Украину во время вербовки. Представитель украинской разведки говорил, что семья пилота по их планам должна была выехать через Турцию, где их встретят, но затем появилась Молдавия, хотя предлагались страны Западной Европы, а конкретно гражданство Италии и три миллиона долларов. Все эти обещания выглядели неправдоподобно, отметил летчик ВКС России, он уверен, что после похищения украинская разведка собиралась держать его у себя в плену.

Оперативный сотрудник ФСБ заявил, что выбор пал на Молдавию неспроста, так как именно там украинские спецслужбы проворачивают разведывательные акции, даже не оповещая местных правоохранителей. Поэтому эта страна была выбрана для проведения операции по угону российского Ту-22М3.

С целью угона Ту-22М3 семье российского летчика оформили польские документы и счет в банке. С ним на связь вышел сотрудник украинской разведки под именем Павел, который прислал «карту поляка», оформленную на жену летчика. Но позже выяснилось, что договор обслуживания оформлен на Украине. «Выглядит просто смешно», — добавил российский пилот.

8 июля ФСБ сообщила о причастности спецслужб НАТО к попытке угона бомбардировщика Ту-22М3 из России. Западные спецслужбы оказывали поддержку украинской разведке в организации и проведении операции по угону самолета ВКС России.