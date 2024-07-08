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13:50, 8 июля 2024Силовые структуры

В ФСБ раскрыли причину выбора Молдавии для угона российского Ту-22М3

ФСБ: разведка Украины работает в Молдавии свободно, выбрав ее для угона Ту-22М3
СюжетРоссия и НАТО:
Начало событий в новости Российский летчик рассказал о попытке его вербовки украинской разведкой

Фото: пресс-служба ФСБ РФ / РИА Новости

Украинская разведка вольготно чувствует себя в Молдове, работая на ее территории без уведомления местных спецслужб, поэтому эта страна была выбрана для проведения операции по угону российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Такое мнение высказал оперативный сотрудник ФСБ, передает РИА Новости.

По его словам, выбор пал на Молдавию неспроста, так как именно там украинские спецслужбы проворачивают разведывательные акции, даже не оповещая молдавских правоохранителей.

С целью угона Ту-22М3 семье российского летчика оформили польские документы и счет в банке. С ним на связь вышел сотрудник украинской разведки под именем Павел, который пообещал за бомбардировщик три миллиона долларов и вид на жительство за границей, а затем прислал «карту поляка», оформленную на жену летчика. Но позже выяснилось, что договор обслуживания оформлен на Украине. «Выглядит просто смешно», — добавил российский пилот.

8 июля ФСБ сообщила о причастности спецслужб НАТО к попытке угона бомбардировщика Ту-22М3 из России. Западные спецслужбы оказывали поддержку украинской разведке в организации и проведении операции по угону самолета ВКС России.

Иностранные спецслужбы собирают личные данные о российских военных и их семьях для вербовки, утверждает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Он отметил, что для вербовки используют две схемы. Первая связана с тем, что военному обещают закрыть долги, помочь деньгами за угон, а вторая — с шантажом и угрозами семье и близким.

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      Любовь Ширижик
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