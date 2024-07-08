Силовик раскрыл подходы спецслужб Украины к вербовке российских военных

Ветеран «Альфы» Попов: спецслужбы собирают личные данные для вербовки военных

Иностранные спецслужбы собирают личные данные о российских военных и их семьях для вербовки, утверждает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал основные методы, которые применяют, чтобы попытаться заставить летчиков угонять самолеты на территорию Украины.

«Спецслужбы Запада сейчас активизировали свою работу по сбору персональных данных российских граждан. Персональные данные — это не только фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, регистрация, это намного шире. Это телефоны, ваш транспорт, места, куда вы ходите заниматься спортом, школа, где учится ваш ребенок, кружки, которые посещают ваши дети, лечебные заведения. То есть вся информация, до которой могут дотянуться западные спецслужбы, их интересует. Они все это собирают в архив и далее это используют при вербовочной работе и других спецоперациях», — объяснил он.

Специалист отметил, что для вербовки используют две схемы. Первая связана с тем, что военному обещают закрыть долги, помочь деньгами за угон, а вторая — с шантажом и угрозами семье и близким.

«Первое — это находят лицо, которое представляет оперативный интерес и располагает оперативными возможностями. В данном случае это люди, которые имеют доступ к военной технике и теоретически могут совершить угон воздушного судна. К примеру, летчики, которые совершают плановые вылеты, которые могут сесть в воздушное судно, осуществить взлет, но потом изменить курс и посадить наш стратегический бомбардировщик где-то в другом месте», — добавил он.

Спецслужбы понимают, что есть военная контрразведка, которая работает с теми же летчиками, даже с их окружением, но возможности сейчас ограничены, потому что идет специальная военная операция (СВО), там требуются квалифицированные кадры. Вербовка может выглядеть следующим образом, что собирают данные не только на человека, но и на членов его семьи Андрей Попов подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа»

Андрей Попов указал, что угон самолета или другой техники на сторону Украины расценивается как госизмена. За это грозит срок до 20 лет тюрьмы.

ФСБ России отчиталась, что сорвала угон российского стратегического бомбардировщика Ту-22М3. В ведомстве сообщили, что операцию готовили украинские спецслужбы при поддержке стран НАТО. Они планировали завербовать российского военного летчика, которому пообещали заплатить и предоставить гражданство Италии.