ФСБ пресекла попытку угона на Украину Ту-22М3

ФСБ РФ пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3

ФСБ России пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы.

По информации ведомства, операция планировалась украинской разведкой при поддержке стран НАТО. Киевские спецслужбы планировали завербовать российского военного летчика, пообещав ему денежное вознаграждение и гражданство Италии, и склонить его к перелету и посадке ракетоносца на территории Украины.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — добавили в ЦОС.

В апреле 2023 года из-за неудачной попытки угнать российский самолет полковник ВСУ Роман Червинский был задержан по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Затем суд продлил меру пресечения украинскому военному. В ноябре 2023 года издание The Washington Post заявило, что Червинский координировал диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2».