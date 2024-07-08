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09:12, 8 июля 2024Силовые структуры

Спецслужбы Украины пытались завербовать российского летчика и угнать бомбардировщик. Почему их план провалился?

ФСБ сорвала попытку угнать Ту-22М3 на Украину, раскрыв для удара аэродром ВСУ

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Спецслужбы Украины попытались угнать российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Их планы раскрыла ФСБ России.

По данным ведомства, украинская разведка действовала при поддержке стран НАТО. Киев планировал завербовать российского военного летчика и склонить его к переправке Ту-22М3 на территорию Украины. Взамен пилоту обещали денежное вознаграждение и гражданство Италии.

Как сообщает Mash, речь идет о трех миллионах долларов. Операция по вербовке проводилась в Telegram. Там украинские спецслужбы якобы угрожали малолетним дочерям летчика.

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Попытка угнать российский самолет закончилась обстрелом украинского аэродрома

По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, в ходе оперативной игры российские контрразведчики получили сведения, которые помогли военным нанести удар по аэродрому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Озерное.

Предполагается, что именно там сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины и Службы безопасности республики (СБУ) ждали Ту-22М3.

В марте 2024 года координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили военные аэродромы в Ивано-Франковской и Житомирской областях.

Ивано-Франковск (...) получил три прилета в четыре и в пять утра, в семь утра в город Бурштын. По данным местных жителей, первые два удара пришлись в аэродром Коломыя

Сергей Лебедевкоординатор николаевского подполья

Удары также пришлись на аэродром Озерное в Житомирской области, где, по информации подполья, базировалась истребительная бригада Военно-воздушных сил Украины.

Ранее российские контрразведчики уже проводили подобные операции

Попытка угнать российский самолет в июле 2022 года закончилась ракетным обстрелом аэродрома Канатово и ликвидацией украинских военных. Об этом весной 2023 года рассказала СБУ.

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По версии украинских спецслужб, операция проводилась, несмотря на замечания СБУ и без необходимого согласования. Однако Россия получила информацию о размещении личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов и обстреляла аэродром Канатово в Кировоградской области (украинское название — Кропивницкая область).

Российский пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины и прилететь туда на украденном самолете. Однако вместо обещанного воздушного судна Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому, в результате которого был ликвидирован командир воинской части, а 17 украинских военнослужащих получили ранения. Взлетная полоса, другая техника и здания получили значительные повреждения.

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      Варвара Кошечкина
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