Канада два года не выпускает самолет «Руслан» из-за санкций. Россия считает его арест угоном

Посол России в Канаде Степанов назвал арест Ан-124 «Руслан» пиратством и угоном

Почти два года Канада не выпускает принадлежащий российской компании «Волга-Днепр» самолет АН-124 «Руслан» на родину из-за санкций, при этом Россия считает его арест угоном и продолжает бороться за справедливость. Таким мнением поделился посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

В беседе с РИА Новости Степанов заявил, что никакой ошибки в такой формулировке нет.

Посол России в Канаде Олег Степанов Фото: Алексей Даничев / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru / РИА Новости

Как бы это ни называло правительство Канады, нет никакой ошибки: незаконный арест российского Ан-124 в Торонто — это угон, кража и пиратство Олег Степанов Посол России в Канаде

Посол подчеркнул, что наша страна продолжает добиваться справедливости в этом вопросе и возвращения воздушного судна на родину.

«Руслан» застрял в аэропорту Канады почти два года назад

Принадлежащий компании «Волга-Днепр» самолет застрял в международном аэропорту Пирсон в канадском городе Торонто 27 февраля 2022 года. По заказу правительства Канады судно доставило в страну экспресс-тесты для выявления COVID-19 из Китая. Однако после разгрузки самолету запретили покидать территорию Канады из-за распространения вновь изданного NOTAM (извещения летному составу), запрещающего российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Канады.

После введения страной запрета на использование ее воздушного пространства для всех самолетов, зарегистрированных в России, экипаж «Руслана» вернулся в РФ.

На Украине хотели конфискации самолета и его передачи Киеву

В апреле 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Канада конфискует и передаст Киеву самолет Ан-124 российской авиакомпании.

Украинский политик также добавил, что ожидается новый пакет антироссийских санкций от Оттавы. В частности, против российской компании «Волга-Днепр», которой принадлежит Ан-124. Кроме того, санкции против 120 юридических и физических лиц ввели США. Вскоре Оттава ввела санкции против группы компаний и ее руководителя Алексея Исайкина.

В июне правительство Канады отдало распоряжение об аресте заблокированного в стране российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» и начале работы над его конфискацией, чтобы использовать в интересах Украины.

Фото: Carlos Osorio / Reuters

В МИД назвали арест Ан-124 циничным воровством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он по указке США настраивает украинские власти на конфликт с Россией. В этом же заявлении она раскритиковала арест российского Ан-124 «Руслан» и назвала его циничным воровством.

Ан-124, выполнявший по заказу канадского правительства гуманитарный рейс для доставки антиковидных препаратов в Торонто, откуда ему не дали вылететь, по сути, был взят в заложники Мария Захарова Официальный представитель МИД России

По ее словам, у таких действий есть далеко идущая цель — «грабительский отъем» воздушного судна и передача «клиентам» в Киеве, отметила Захарова.

В России ответили на конфискацию Ан-124

Замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель был вызван в МИД России, ему предъявлен демарш из-за намерений канадских властей по конфискации российского грузового самолета Ан-124.

14 августа «Волга-Днепр» сообщила, что направила властям Канады официальное уведомление с предложением мирно урегулировать спор об арестованном самолете. Тогда отмечалось, что если спор не будет урегулирован в течение полугода с момента получения Канадой уведомления, то авиакомпания официально инициирует арбитражное разбирательство.

18 августа CBC News со ссылкой на представителя канадского МИД писало, что правительство страны получило уведомление, а власти оценивают инициативу.