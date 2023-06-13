МИД назвал арест российского Ан-124 «Руслан» в Канаде воровством

Представитель МИД Захарова назвала арест российского Ан-124 в Канаде циничным воровством

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что он по указке США настраивает украинские власти на конфликт с Россией. В этом же заявлении она раскритиковала арест российского Ан-124 «Руслан» и назвала его циничным воровством, говорится на сайте МИД.

«Ан-124, выполнявший по заказу канадского правительства гуманитарный рейс для доставки антиковидных препаратов в Торонто, откуда ему не дали вылететь, по сути, был взят в заложники», — уверена Захарова. По ее мнению, у таких действий есть далеко идущая цель — «грабительский отъем» воздушного судна и передача «клиентам» в Киеве.

11 июня правительство Канады распорядилось арестовать Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передачи Украине. Самолет, принадлежащий компании «Волга-Днепр», застрял в международном аэропорту Пирсон в Канаде 27 февраля прошлого года. Судно доставило в Канаду экспресс-тесты для выявления коронавируса.