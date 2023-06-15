Замглавы дипмиссии Канады в Москве вызван в МИД России

Замглавы дипмиссии Канады в Москве Эбель вызван в МИД России, ему предъявлен демарш

Замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России, где ему был предъявлен демарш из-за намерений канадских властей по конфискации российского грузового самолета Ан-124, который находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр"», — гласит текст заявления.

Российские дипломаты отметили, что Москва расценивает этот шаг как «циничное воровство», который будет иметь «серьезные последствия для российско-канадских отношений, находящихся на грани обрушения» из-за режима премьер-министра страны Джастина Трюдо.

11 июня правительство Канады распорядилось арестовать Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передачи Украине. До конфискации воздушное судно доставляло в Канаду экспресс-тесты для выявления коронавируса.