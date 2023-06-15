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11:25, 15 июня 2023Мир

Замглавы дипмиссии Канады в Москве вызван в МИД России

Замглавы дипмиссии Канады в Москве Эбель вызван в МИД России, ему предъявлен демарш
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: BalkansCat / Shutterstock / Fotodom

Замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайан Эбель вызван в МИД России, где ему был предъявлен демарш из-за намерений канадских властей по конфискации российского грузового самолета Ан-124, который находится в аэропорту Торонто с февраля 2022 года. Об этом говорится в официальном сообщении внешнеполитического ведомства.

«Вызванному в МИД России 14 июня заместителю главы дипмиссии Канады в Москве Брайану Эбелю был сделан демарш по поводу объявленного правительством Канады намерения конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Торонто с февраля 2022 года грузовой авиалайнер Ан-124, принадлежащий компании "Волга-Днепр"», — гласит текст заявления.

Российские дипломаты отметили, что Москва расценивает этот шаг как «циничное воровство», который будет иметь «серьезные последствия для российско-канадских отношений, находящихся на грани обрушения» из-за режима премьер-министра страны Джастина Трюдо.

11 июня правительство Канады распорядилось арестовать Ан-124 «Руслан» для его конфискации и дальнейшей передачи Украине. До конфискации воздушное судно доставляло в Канаду экспресс-тесты для выявления коронавируса.

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    Виктория Кондратьева
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