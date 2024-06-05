ФСБ задержала завербованного СБУ бывшего военного летчика Фенько за шпионаж

ФСБ задержала бывшего военного летчика, который сам захотел уехать на Украину и обучать пилотов ВСУ.

С украинской стороны в ответ на предложение его попросили собрать данные о российских аэропортах перед тем, как он пересечет границу. Но планам экс-летчика помешали спецслужбы.

Россиянин сам предложил украинской стороне свои услуги как летчика

По данным Mash, задержанный — 61-летний Михаил Фенько. Утверждается, что он сам нашел неких украинских кураторов в соцсетях и предложил свою помощь в обучении пилотов. При этом также указывается, что его «завербовала Служба безопасности Украины» (СБУ).

После того, как контакты были установлены, Фенько якобы попросили собрать информацию об аэропортах в Калужской и Московской областях, не уточнив цели сбора данных.

Михаил Фенько Кадр: Telegram-канал Mash

Приводится также видео, на котором, вероятно, Фенько дает показания, заявляя: «Я Фенько Михаил Михайлович. В августе 2023 года позвонил на канал и предложил им свои услуги в качестве военного летчика. СВО не поддерживал, после чего раскаялся. После разъяснения мне сотрудниками Федеральной службы безопасности…», — на чем ролик обрывается.

ФСБ в последние месяцы раскрыла нескольких завербованных СБУ агентов

В начале июня стало известно, что ФСБ задержала в Крыму агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и СБУ, которые были завербованы на территории Запорожской области. Они готовили теракты против военных Черноморского флота РФ, а также важной инфраструктуры в регионе.

Как рассказал на допросе один из задержанных, им нужно было докладывать информацию о наличии войск и самолетов на аэродроме. «Интересовали МиГи-31-е, переделанные под "Кинжал"», — рассказал он.

В апреле ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который, по данным спецслужбы, на севере Москвы заминировал автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Имя задержанного не уточняется, но известно, что он 1983 года рождения и, как утверждается, работал по заданию Киева.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Кроме того, в марте сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в одном из административных зданий Карелии. Его планировал совершить гражданин Белоруссии 1974 года рождения по заданию украинских спецслужб.

Другой российский летчик угнал вертолет и позднее был найден с 12 пулями

В прошлом году широко известным стал случай, когда в августе летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска, после чего направился на Украину. Спустя месяц ГУР Минобороны Украины заявило, что их военная разведка убедила Кузьминова угнать вертолет. Кузьминов вылетел на Украину с двумя сопровождающими на борту, от которых затем пришлось избавиться, так как они не знали о краже Ми-8 и оказали сопротивление.

Позднее Кузьминов оказался в Испании. Его тело в феврале этого года было найдено с 12 пулями. Начальник ГУР Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признался позднее, что Кузьминов совершил целый ряд ошибок, которые привели его к такому концу. Как считает начальник ГУР Украины, летчик-перебежчик из России перестал заботиться о своей безопасности.