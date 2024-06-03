ФСБ задержала агентов ГУР и СБУ, готовивших теракты против Черноморского флота

ФСБ России задержала в Крыму агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), которые были завербованы на территории Запорожской области. Они готовили теракты против военных Черноморского флота РФ, а также важной инфраструктуры в регионе.

Возбуждены дела о теракте и госизмене

Как сообщили в ФСБ, в отношении пяти задержанных, входивших в агентурную сеть украинских спецслужб, возбуждены дела по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ. Известно, что ранее они были осуждены по статье 221.1 УК РФ о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По данным ФСБ, агенты доставляли взрывные устройства и средства поражения по почте и автобусными перевозками, после чего закладывали в тайники. Украинским кураторам отправляли фотографии с координатами схронов, а те уже ставили задачи исполнителям.

Кадр: ЦОС ФСБ

Представители ФСБ уточнили, что задержанные ранее не были знакомы друг с другом. В ходе обысков у них нашли самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества из Великобритании и электродетонаторы. Также обнаружены тайники со средствами поражения.

Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Агентов просили наблюдать за военными и вооружением

Как рассказал на допросе один из задержанных, кураторы с Украины связались с ним сразу после начала российской специальной военной операции — через знакомых они знали, что он выступает против военных действий. Первым заданием, сообщил подозреваемый, был визуальный контроль — нужно было докладывать информацию о наличии войск и самолетов на аэродроме.

«Интересовали МиГи-31-е, переделанные под "Кинжал"», — рассказал он.

Задержанный также сообщил, что получил задание установить камеры видеонаблюдения на дорогах Крыма в районе Керченского моста. По его словам, ему перечислили 68 тысяч рублей на закупку камер. В конце апреля координатор передал мужчине данные о местоположении схрона, где находились 2,5 килограмма взрывчатого вещества, и радиомост для детонации.

Еще один задержанный — бывший контрактник украинской армии — по заданию куратора планировал совершить теракт против высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Для этого он устанавливал места проживания военных и маршруты их передвижений.