«Интересовали МиГи, переделанные под "Кинжал"». ФСБ задержала диверсантов, готовивших теракты в Крыму
ФСБ России задержала в Крыму агентов Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и Службы безопасности Украины (СБУ), которые были завербованы на территории Запорожской области. Они готовили теракты против военных Черноморского флота РФ, а также важной инфраструктуры в регионе.
Возбуждены дела о теракте и госизмене
Как сообщили в ФСБ, в отношении пяти задержанных, входивших в агентурную сеть украинских спецслужб, возбуждены дела по статьям 205 («Террористический акт») и 275 («Государственная измена») УК РФ. Известно, что ранее они были осуждены по статье 221.1 УК РФ о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
По данным ФСБ, агенты доставляли взрывные устройства и средства поражения по почте и автобусными перевозками, после чего закладывали в тайники. Украинским кураторам отправляли фотографии с координатами схронов, а те уже ставили задачи исполнителям.
Представители ФСБ уточнили, что задержанные ранее не были знакомы друг с другом. В ходе обысков у них нашли самодельные взрывные устройства, взрывчатые вещества из Великобритании и электродетонаторы. Также обнаружены тайники со средствами поражения.
Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Агентов просили наблюдать за военными и вооружением
Как рассказал на допросе один из задержанных, кураторы с Украины связались с ним сразу после начала российской специальной военной операции — через знакомых они знали, что он выступает против военных действий. Первым заданием, сообщил подозреваемый, был визуальный контроль — нужно было докладывать информацию о наличии войск и самолетов на аэродроме.
«Интересовали МиГи-31-е, переделанные под "Кинжал"», — рассказал он.
Задержанный также сообщил, что получил задание установить камеры видеонаблюдения на дорогах Крыма в районе Керченского моста. По его словам, ему перечислили 68 тысяч рублей на закупку камер. В конце апреля координатор передал мужчине данные о местоположении схрона, где находились 2,5 килограмма взрывчатого вещества, и радиомост для детонации.
Еще один задержанный — бывший контрактник украинской армии — по заданию куратора планировал совершить теракт против высокопоставленных офицеров Черноморского флота. Для этого он устанавливал места проживания военных и маршруты их передвижений.