В ФСБ раскрыли причастность спецслужб НАТО к попытке угона бомбардировщика из России

ФСБ: спецслужбы НАТО причастны к попытке угона Ту-22М3 ВКС РФ на Украину

Спецслужбы НАТО причастны к попытке угона бомбардировщика Ту-22М3 из России. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Западные спецслужбы оказывали поддержку украинской разведке в организации и проведении операции по угону самолета ВКС России. Они планировали завербовать российского военного летчика, которому пообещали заплатить и предоставить гражданство Италии. Попытка была сорвана ФСБ.

Иностранные спецслужбы собирают личные данные о российских военных и их семьях для вербовки, утверждает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Он отметил, что для вербовки используют две схемы. Первая связана с тем, что военному обещают закрыть долги, помочь деньгами за угон, а вторая — с шантажом и угрозами семье и близким.