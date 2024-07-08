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12:53, 8 июля 2024Силовые структуры

Российский летчик рассказал о попытке его вербовки украинской разведкой

Украинская разведка открыла семье летчика ВКС РФ счет в банке Польши ради угона
Начало событий в новости В ФСБ раскрыли причастность спецслужб НАТО к попытке угона бомбардировщика из России

Кадр: страница «НТВ» во ВКонтакте

Украинская разведка пыталась завербовать российского летчика ради угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 с помощью счета в банке Польши. Об этом пилот ВКС России рассказал на видео ФСБ, передает РИА Новости.

По его словам, украинские спецслужбы заявили, что оформили его семье польские документы и счет в банке. Вышедший с ним на связь сотрудник украинской разведки под именем Павел прислал «карту поляка», оформленную на жену летчика. Но позже выяснилось, что договор обслуживания оформлен на Украине. «Выглядит просто смешно», — добавил российский пилот.

Ранее 8 июля ФСБ сообщила о причастности спецслужб НАТО к попытке угона бомбардировщика Ту-22М3 из России. Западные спецслужбы оказывали поддержку украинской разведке в организации и проведении операции по угону самолета ВКС России. Они планировали завербовать российского военного летчика, которому пообещали заплатить и предоставить гражданство Италии. Попытка была сорвана ФСБ.

Иностранные спецслужбы собирают личные данные о российских военных и их семьях для вербовки, утверждает подполковник запаса, член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов. Он отметил, что для вербовки используют две схемы. Первая связана с тем, что военному обещают закрыть долги, помочь деньгами за угон, а вторая — с шантажом и угрозами семье и близким.

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      Любовь Ширижик
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