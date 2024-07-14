Силовики задержали спалившего две полицейские машины россиянина

В Коломне задержали поджигателя полицейских машин

В Московской области задержали подозреваемого в поджоге двух полицейских автомобилей. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, одетый во все черное злоумышленник пробрался на служебную парковку полицейского участка в городе Коломне. Он поджег служебный Ford. Произошел взрыв, огонь перекинулся на два стоявших рядом полицейских УАЗа.

Одна из машин выгорел полностью. Полицейские вычислили подозреваемого за четыре часа — им оказался 40-летний местный житель. На допросе он утверждал, что на преступление его заставили пойти укравшие все его деньги украинские мошенники. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.