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16:43, 14 июля 2024Силовые структуры

Силовики задержали спалившего две полицейские машины россиянина

В Коломне задержали поджигателя полицейских машин

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В Московской области задержали подозреваемого в поджоге двух полицейских автомобилей. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным источника, одетый во все черное злоумышленник пробрался на служебную парковку полицейского участка в городе Коломне. Он поджег служебный Ford. Произошел взрыв, огонь перекинулся на два стоявших рядом полицейских УАЗа.

Одна из машин выгорел полностью. Полицейские вычислили подозреваемого за четыре часа — им оказался 40-летний местный житель. На допросе он утверждал, что на преступление его заставили пойти укравшие все его деньги украинские мошенники. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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      Владимир Седов
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