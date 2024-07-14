США вошли в десятку стран с самой дорогой водой

РИА Новости: США заняли 8-е место среди стран с самой дорогой питьевой водой

Соединенные Штаты Америки заняли 8-е место среди стран с самой дорогой питьевой водой. Рейтинг государств составило РИА Новости.

США стали единственными среди крупнейших экономик, вошедших в десятку лидеров по ценам. 1,5 литра питьевой воды здесь стоят 2,19 доллара. При этом в Монако такой же объем стоит 5,8 доллара.

Первые десять мест в рейтинге заняли преимущественно страны Карибского бассейна и Африки: Антигуа и Барбуда (2,59 доллара), Центральная Африканская Республика (2,49 доллара), Барбадос (2,48 доллара), Багамы (2,41 доллара), Коста-Рика (2,35 доллара), Гренада (2,26 доллара) и Эритрея (2,14 доллара). На десятом месте разместилась Исландия с ценником в 2,04 доллара.

Россия в представленном рейтинге заняла 155-е место — в среднем, за полтора литра воды здесь необходимо заплатить 55 центов. Для сравнения, подобные расценки в Китае и Белоруссии. Самые доступные цены на воду — в Египте (18 центов) и Ливии (24 центра).

По данным аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак», весной поставки импортной воды в Россию выросли на 29 процентов в годовом выражении. Больше всего импортируется газированной минеральной природной лечебно-столовой воды — 16,3 миллиона литров за апрель (плюс 23 процента в годовом выражении). Средняя конечная стоимость такой продукции при этом за год выросла на 14 процентов, со 139 до 159 рублей за один литр. Наибольший же прирост в поставках (плюс 69 процентов) зафиксирован в товарной группе негазированной питьевой воды, которая подорожала за год на 24 процента (с 85 до 105 рублей за литр).