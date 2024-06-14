В России резко выросли поставки импортной воды

«Честный знак»: в России на 29 процентов выросли поставки импортной воды

В апреле 2024 года поставки импортной воды в Россию резко выросли — на 29 процентов в годовом выражении. Об этом со ссылкой на данные аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак» пишут «Известия».

При этом подавляющее большинство поступающей в магазины воды — российского происхождения, ее доля составляет 98 процентов, а по сравнению с аналогичным периодом 2023 года поставки выросли на 24 процента.

Эксперты рассказали, что больше всего в РФ импортируется газированной минеральной природной лечебно-столовой воды — 16,3 миллиона литров за апрель (плюс 23 процента в годовом выражении). Средняя конечная стоимость такой продукции при этом за год выросла на 14 процентов, со 139 до 159 рублей за один литр. Наибольший же прирост в поставках (плюс 69 процентов) зафиксирован в товарной группе негазированной питьевой воды, которая подорожала за год на 24 процента (с 85 до 105 рублей за литр).

Аналитики подсчитали, в каких российских регионах потребляют больше воды. В Южный федеральный округ в среднем за месяц на 1000 человек приходится 5217 литров, в Центральном федеральном округе — 5179 литров. Большой объем продаж отмечен также в Московской области (7342 литра) и Алтайском крае (6999 литров на 1000 человек).

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз спрогнозировал, что к концу года пиво в России может подорожать на 10-15 процентов. При этом, по его мнению, такой рост цен не скажется на спросе со стороны населения.