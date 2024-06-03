Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:42, 3 июня 2024Экономика

Россиян напугали подорожанием пива

Появился прогноз о подорожании в России пива на 10-15 процентов
СюжетНаселение России:

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Не стоит ждать, что к концу 2024 года пиво может подорожать на 25-30 процентов, хотя 10-15-процентный рост возможен. Таким прогнозом с 360.ru поделился директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, производители специально пугают россиян возможным 30-процентным скачком цен на пиво. Так они надеются повлиять на власти, чтобы те не вводили каких-то новых мер. Хотя причин для подорожания уже достаточно. Например, из-за маркировки и усиления регулирования. Акциз в России повысили до 26 рублей за литр для пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса. Плюс сказываются проблемы с логистикой, а также подорожание отдельных компонентов, используемых для приготовления пива, указал эксперт.

Материалы по теме:
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут. Что будут пить россияне?
Дешевые вина из Италии, Франции и Испании скоро исчезнут.Что будут пить россияне?
19 января 2024
Россияне стали меньше пить. В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
Россияне стали меньше пить.В стране растут продажи безалкогольного вина, джина и виски: как модный тренд пришел в Россию
19 марта 2024

Также Дробиз спрогнозировал, что если пиво в России подорожает на 15 процентов, то это не скажется на спросе со стороны населения.

Ранее аналитики выяснили, что в 2023 году выручка компаний, производящих крепкий алкоголь, выросла на 6 процентов, а пива — на 2 процента. При этом рентабельность производства алкоголя в России падает. Для изготовителей крепкой выпивки она снизилась с 6 до 4 процентов, а для виноделов — с 9 до 4 процентов.

В свою очередь, врачи призвали россиян не пить пиво в жару. Из-за этого растет нагрузка на сердце, сосуды и в целом на весь организм. Возможны и другие неприятные последствия для здоровья.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

      В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

      Россиянин погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ на движущийся автомобиль

      49-летняя Яна Рудковская и ее мать показали фигуры в купальниках

      Украинский беспилотник атаковал российский регион

      Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине

      Мигрант объяснил высадку из такси говоривших про «Крокус» участников СВО

      Избитый немцами 18-летний «мастер доносов» попал под суд

      Бывшая соратница Пригожина рассказала о тревожной обстановке в преддверии мятежа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше