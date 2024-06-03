Россиян напугали подорожанием пива

Появился прогноз о подорожании в России пива на 10-15 процентов

Не стоит ждать, что к концу 2024 года пиво может подорожать на 25-30 процентов, хотя 10-15-процентный рост возможен. Таким прогнозом с 360.ru поделился директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, производители специально пугают россиян возможным 30-процентным скачком цен на пиво. Так они надеются повлиять на власти, чтобы те не вводили каких-то новых мер. Хотя причин для подорожания уже достаточно. Например, из-за маркировки и усиления регулирования. Акциз в России повысили до 26 рублей за литр для пивных напитков крепостью от 0,5 до 8,6 градуса. Плюс сказываются проблемы с логистикой, а также подорожание отдельных компонентов, используемых для приготовления пива, указал эксперт.

Также Дробиз спрогнозировал, что если пиво в России подорожает на 15 процентов, то это не скажется на спросе со стороны населения.

Ранее аналитики выяснили, что в 2023 году выручка компаний, производящих крепкий алкоголь, выросла на 6 процентов, а пива — на 2 процента. При этом рентабельность производства алкоголя в России падает. Для изготовителей крепкой выпивки она снизилась с 6 до 4 процентов, а для виноделов — с 9 до 4 процентов.

В свою очередь, врачи призвали россиян не пить пиво в жару. Из-за этого растет нагрузка на сердце, сосуды и в целом на весь организм. Возможны и другие неприятные последствия для здоровья.