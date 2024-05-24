В России обогатились производители крепкой выпивки и пива

В России выручка производителей пива и крепкой выпивки выросла на 6 процентов

В России, несмотря на продолжающееся обогащение производителей крепкой выпивки и пива, снижается рентабельность производства алкоголя. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на исследование аналитической системы «СПАРК-Интерфакс».

По их данным, в 2023 году выручка компаний, производящих крепкий алкоголь, выросла на 6 процентов, а пива — на 2 процента. При этом виноделы, напротив, столкнулись с падением этого показателя на 3 процента.

Эксперты отмечают, что рентабельность производства алкоголя в России снижается. Для изготовителей крепкой выпивки она опустилась с 6 до 4 процентов, а для виноделов с 9 до 4 процентов. Чистый долг предприятий, производящих крепкие напитки в 2023 году, вырос на 36 процентов. Кроме того, производители алкоголя столкнулись с завышенным уровнем бизнес-рисков.

Ранее эксперты FinExpertiza выяснили, что в 2023 году в России на 3,6 процента выросли продажи крепкого алкоголя, достигнув рекордного (с 2017 года) уровня — 7,2 литра на душу населения. Более двух третей этого сегмента рынка заняла водка, потребление которой в России уменьшилось на 0,2 процента, до 5,3 литра на человека. В то же время выросли продажи коньяка, рома, джина и ликера.

Также по итогам января-сентября 2023 года в России самым продаваемым алкогольным напитком оказалось пиво. На втором месте — водка и виски. На третьем — джин, текила, ром и бренди.

