Стали известны возможные сроки выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд через 10 дней может выдать ордеры на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд (МУС) через 10 дней может выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает 13-й канал.

Напомним, 20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Среди военных преступлений, в которых подозревают Нетаньяху и Галанта, значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны.

В начале июня процедурный комитет Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не поддерживает введение санкций в отношении Международного уголовного суда.