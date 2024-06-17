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00:49, 17 июня 2024Мир

Стали известны возможные сроки выдачи МУС ордера на арест Нетаньяху

Международный уголовный суд через 10 дней может выдать ордеры на арест Нетаньяху

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Международный уголовный суд (МУС) через 10 дней может выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает 13-й канал.

Напомним, 20 мая стало известно, что прокурор МУС запросил выдачу ордера на арест Биньямина Нетаньяху, а также министра Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Среди военных преступлений, в которых подозревают Нетаньяху и Галанта, значится использование голода среди гражданского населения как метода ведения войны.

В начале июня процедурный комитет Конгресса Соединенных Штатов одобрил законопроект о санкциях против Международного уголовного суда из-за запроса ордера на арест членов правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

При этом пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена не поддерживает введение санкций в отношении Международного уголовного суда.

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      Марина Совина
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